Manfredonia offese in Consiglio Comunale Valente denuncia

Durante una seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia, sono state rivolte alcune offese nei confronti di un consigliere. Il consigliere Valente ha deciso di presentare una denuncia ufficiale riguardo ai commenti che sono stati fatti durante la riunione. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni media locali, che hanno riportato i dettagli dell’accaduto. La discussione si è poi spostata sul rispetto tra i membri dell’assemblea comunale.

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Dopo le frasi pronunciate da uno spettatore durante l’ultimo consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile, l’assessora Maria Teresa Valente, tramite il suo avvocato Matteo Ognissanti, ha deciso di presentare denuncia per diffamazione aggravata. Lo dice l’avvocato alla Gazzetta del Mezzogiorno: “Mercoledì scorso ho accompagnato la mia assistita. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, offese in Consiglio Comunale, Valente denuncia Notizie correlate Manfredonia, mercoledì torna il Consiglio ComunaleSi comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale... Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale Altri aggiornamenti Temi più discussi: Speriamo ti stuprino: a Manfredonia minacce sessiste all'assessora Valente durante il consiglio comunale; Offese alla Valente. Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi: Ferma condanna, ma nessuno aveva segnalato l'accaduto; Manfredonia, offese all’assessora Valente. Episcopo: Parole squallide e da condannare; Frasi di una gravità inaudita alla Valente, consigliere opposizioni condannano ma chiedono chiarezza. Due cittadine: Mai sentite quelle parole. Offese sessiste all'assessora durante il Consiglio: «Ti auguro ti essere violentata». Parte la denunciaHa presentato denuncia per diffamazione aggravata l'assessora al Welfare del comune di Manfredonia (Foggia), Maria Teresa Valente, alla quale mercoledì 29 aprile una cittadina ... quotidianodipuglia.it FORZA MANFREDONIA Aggressione verbale in Consiglio, per Forza Manfredonia troppe ombre sulla vicendaUn episodio di tale portata – si legge – sarebbe dovuto emergere subito, considerato che il Consiglio comunale è un luogo pubblico ... statoquotidiano.it Lupi, il Pd prepara mozione nel consiglio comunale di Rimini Leggi qui: https://altarimini.it/lupi-il-pd-prepara-mozione-nel-consiglio-comunale-di-rimini.php facebook