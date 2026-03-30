forza italia sarno capogruppo in consiglio provinciale

I tre consiglieri provinciali eletti nella lista “Hirpinia Libera” si sono incontrati con il segretario provinciale di Forza Italia e con un consigliere regionale. La riunione si è svolta ieri e ha coinvolto anche il capogruppo in Consiglio provinciale, Marino Sarno. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi trattati o sulle decisioni prese durante l'incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti I tre consiglieri provinciali eletti nella lista ‘Hirpinia Libera’, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, si sono incontrati ieri con il Segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, e con il Consigliere regionale On. Livio Petitto, per definire la linea del Gruppo in seno al nuovo parlamentino di Palazzo Caracciolo. L’incontro, primo atto organizzativo del Gruppo in seno al neocostituito Consiglio Provinciale, ha sancito all’unanimità la designazione di Marino Sarno, Sindaco di Volturara Irpina, nella funzione di Capogruppo. “Forza Italia è pronta a svolgere un ruolo propositivo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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