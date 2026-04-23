Domenica si svolgerà a Castel Bolognese la 50 Km di Romagna, con la partecipazione di circa 1.700 atleti provenienti da 25 paesi diversi. La competizione, inserita nell'evento IAU Silver, si svolgerà lungo i sentieri che costeggiano il fiume Senio. La gara vedrà i corridori affrontare un percorso di 50 chilometri attraverso il territorio romagnolo, coinvolgendo atleti di varie nazionalità.

? Cosa sapere 1.700 atleti gareggeranno domenica a Castel Bolognese per la 50 Km di Romagna.. L'evento IAU Silver coinvolge corridori da 25 nazioni tra i sentieri del Senio.. Domenica prossima, alle ore 8:30, Piazza Bernardi a Castel Bolognese si animerà con la partenza di ben 1.700 atleti pronti a sfidare i sentieri della Romagna per la prestigiosa 50 Km di Romagna. L’evento, organizzato dalla Podistica Avis Castel Bolognese, ha raggiunto un traguardo di partecipazione senza precedenti, stabilendo un limite massimo di iscritti proprio per preservare l’alta qualità dell’accoglienza e della gestione tecnica. La competizione, che vanta la certificazione IAU Silver, attirerà corridori provenienti da oltre 25 nazioni e tre continenti diversi, trasformando il territorio in un crocevia internazionale di sport e tradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 Km di Romagna: 1.700 atleti pronti alla sfida tra i sentieri

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