Occupa abusivamente un locale e si allaccia al quadro elettrico per rubare energia

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo è stato sorpreso mentre occupava un locale senza autorizzazione e si collegava in modo illecito al quadro elettrico dell’edificio per ottenere energia senza pagare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo di questa persona, che è stata successivamente accompagnata in commissariato. L’attività illegale è stata interrotta e il locale è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali responsabilità e altri possibili episodi simili nella zona.

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Occupa abusivamente un locale e si allaccia illegalmente al quadro elettrico della struttura per rubare energia.  La polizia di Perugia ha denunciato un uomo per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica. Il personale del commissariato di Assisi, congiuntamente alla polizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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