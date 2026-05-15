Occupa abusivamente un locale e si allaccia al quadro elettrico per rubare energia
Un individuo è stato sorpreso mentre occupava un locale senza autorizzazione e si collegava in modo illecito al quadro elettrico dell’edificio per ottenere energia senza pagare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo di questa persona, che è stata successivamente accompagnata in commissariato. L’attività illegale è stata interrotta e il locale è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso le verifiche per accertare eventuali responsabilità e altri possibili episodi simili nella zona.
Occupa abusivamente un locale e si allaccia illegalmente al quadro elettrico della struttura per rubare energia. La polizia di Perugia ha denunciato un uomo per invasione di terreni o edifici e furto di energia elettrica. Il personale del commissariato di Assisi, congiuntamente alla polizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Occupazione abusiva dei propri immobili. Cosa fare per tutelarsi. Avvocato Maria Grazia Lattanzio
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