Polignano occupa abusivamente un immobile demaniale a Cala Paura e ruba energia elettrica | scatta il sequestro

A Polignano a Mare, nella zona di Cala Paura, la Guardia Costiera ha sequestrato un immobile del demanio marittimo occupato senza autorizzazione e ha scoperto che era stato collegato illegalmente alla rete elettrica. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’immobile e del materiale collegato all’energia illegale. Nessun’altra informazione su persone o motivazioni è stata fornita.

Operazione della Guardia Costiera: denunciato il responsabile per occupazione abusiva, invasione di edificio pubblico e furto aggravato di corrente Un immobile del demanio marittimo occupato abusivamente è stato sequestrato a Polignano a Mare, nella zona di Cala Paura, nel corso di un'operazione condotta dalla Guardia Costiera. L'intervento rientra nelle attività di polizia marittima finalizzate alla tutela del demanio e al contrasto dei fenomeni di abusivismo lungo il litorale pugliese. Durante le verifiche all'interno dell'immobile, i militari hanno notato anche la presenza di un contatore sospetto, circostanza che ha portato a richiedere l'intervento dei tecnici della società di gestione della rete elettrica.