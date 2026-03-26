Occupa abusivamente un capannone abbandonato e ruba l' elettricità per tre anni | 40enne arrestata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Fidenza hanno arrestato una donna di 40 anni, sospettata di aver occupato abusivamente un capannone abbandonato e di aver prelevato energia elettrica per un periodo di tre anni. Le forze dell’ordine hanno condotto verifiche e accertamenti che hanno portato alla sua identificazione e all’arresto.

L'episodio si è verificato a Fidenza, la donna era stata sfrattata nel 2022. Il giudice l'ha rimessa in libertà, in attesa del processo I Carabinieri hanno immediatamente identificato una 40enne italiana che avrebbe preso domicilio in una porzione del capannone ad uso industriale, con tanto di cassetta della corrispondenza e nome scritto sopra. Grazie al minuzioso sopralluogo dell'abitazione e dell'impianto elettrico, i Carabinieri hanno potuto documentare l'effettiva presenza di un allaccio abusivo. Questo sarebbe stato realizzato mediante un sistema rudimentale, ma efficace, di cablaggio dei cavi, finalizzato ad alimentare integralmente l'intera abitazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Occupa abusivamente un capannone abbandonato e ruba l'elettricità per tre anni: 40enne arrestata Articoli correlati Polignano, occupa abusivamente un immobile demaniale a Cala Paura e ruba energia elettrica: scatta il sequestroOperazione della Guardia Costiera: denunciato il responsabile per occupazione abusiva, invasione di edificio pubblico e furto aggravato di corrente... Ruba tre catalizzatori da veicoli parcheggiati. Arrestato un 40enneI carabinieri di Arce, in data 29 dicembre, hanno arrestato un 40enne di origine campana, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per... Approfondimenti e contenuti su Occupa abusivamente Gestione illecita di rifiuti e scarichi abusivi nel demanio fluviale: scatta il sequestro a TortoraBlitz dei Forestali di Scalea in un rimessaggio barche: scoperta una discarica di rifiuti pericolosi e un capannone privo di titoli edilizi. Sotto sequestro anche l'area demaniale occupata da veicoli ... cosenzapost.it Il capannone abusivo va demolitoNovanta giorni per demolire un capannone abusivo di 970 metri quadrati. È quanto impone l’ordinanza del settore Governo del territorio a un’azienda che ha costruito un capannone abusivo, a circa dieci ... lanazione.it