Occhio Napoli opportunità di mercato dalla Ligue 1 | spuntano i nomi!

Da spazionapoli.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paris Saint-Germain ha deciso di vendere alcuni giocatori entro il 30 giugno per rispettare i criteri finanziari richiesti dall’UEFA, evitando così l’esclusione dalle competizioni europee. Tra i nomi più in evidenza ci sono Mason Greenwood e Amine Gouiri, considerati possibili partenti. Il club francese ha avviato trattative per cederli e diverse squadre italiane, tra cui il Napoli, stanno seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. La finestra di mercato si sta riscaldando con queste operazioni.

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Il Marsiglia è costretto a vendere entro il 30 giugno per evitare l’esclusione dalle coppe europee: Mason Greenwood e Amine Gouiri sono i principali indiziati alla cessione e il Napoli monitora la situazione. Marsiglia in dissesto: la scadenza che cambia tutto. Come riportato da FootMercato, l’Olympique Marsiglia naviga in acque torbide. I debiti accumulati impongono una vera e propria operazione di sfoltimento della rosa prima della fine di giugno, pena l’esclusione dalle competizioni europee. La dirigenza francese ha già identificato i calciatori sacrificabili per risanare i conti e il mercato estivo si preannuncia movimentato attorno al club transalpino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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