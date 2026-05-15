Occhio Napoli opportunità di mercato dalla Ligue 1 | spuntano i nomi!

Il Paris Saint-Germain ha deciso di vendere alcuni giocatori entro il 30 giugno per rispettare i criteri finanziari richiesti dall’UEFA, evitando così l’esclusione dalle competizioni europee. Tra i nomi più in evidenza ci sono Mason Greenwood e Amine Gouiri, considerati possibili partenti. Il club francese ha avviato trattative per cederli e diverse squadre italiane, tra cui il Napoli, stanno seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. La finestra di mercato si sta riscaldando con queste operazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui