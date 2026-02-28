Mercato Inter addio Sommer e dentro un centrale forte | spuntano due nomi dalla Serie A Di Marzio svela i piani di Marotta

Da internews24.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell’Inter si muove con nuove trattative: la società ha deciso di lasciare partire il portiere Sommer e sta valutando l’inserimento di un difensore di rilievo proveniente dalla Serie A. Secondo quanto riferito da Di Marzio, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando a nuovi acquisti e hanno già individuato due nomi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter addio sommer e dentro un centrale forte spuntano due nomi dalla serie a di marzio svela i piani di marotta
© Internews24.com - Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta

Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono…»Mercato Inter, Di Marzio svela: «Andrà via Sommer e arriverà un portiere, in difesa arriverà un centrale forte e i nomi sono…» Kilicsoy Cagliari, il...

Leggi anche: Mercato Inter, Di Marzio svela nuovi dettagli sugli obiettivi nerazzurri: dalla fascia destra al futuro di Frattesi

Approfondimenti e contenuti su Mercato Inter.

Temi più discussi: Sommer, in estate addio all’Inter. In Svizzera sicuri: È stata la sua ultima partita in Champions League; Inter, scudetto e rivoluzione: i big che diranno addio a giugno; Calciomercato Inter: in estate arriverà un portiere; Mercato, il sogno dell’Inter per il post-Sommer si chiama Svilar: la situazione.

mercato inter addio sommerSommer verso l'addio all'Inter in estate: Marotta punta tutto su SvilarVarie voci di mercato vogliono Sommer a un passo dall'addio all'Inter alla fine di questa stagione. Dopo tre anni segnati da alti e bassi (uno scudetto vinto, ma anche alcune delusioni), lo svizzero è ... it.blastingnews.com

mercato inter addio sommerCalciomercato Inter: in estate arriverà un portiereL’Inter lavora già per la scelta del nuovo portiere titolare per la prossima stagione. Con l'addio praticamente sicuro di Sommer, infatti, servirà un titolare. fantacalcio.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.