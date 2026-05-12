Calciomercato Inter LIVE | un club sulle tracce di Sommer Oaktree stanzia un budget da 50 milioni di euro

Nel calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per un portiere straniero, con trattative in corso e incontri tra le parti coinvolte. La società ha stanziato un budget di 50 milioni di euro, mentre si susseguono voci su possibili acquisti e cessioni. La finestra di mercato si anima con indiscrezioni e conferme su alcune trattative ancora aperte. La situazione rimane in continuo aggiornamento, con negoziati che proseguono tra club e agenti.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 12 MAGGIO Oaktree ha stabilito il budget per il mercato estivo dell’Inter: 50 milioni di euro per una squadra competitiva ma sostenibile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: un club sulle tracce di Sommer. Oaktree stanzia un budget da 50 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO Inter CHIVU ha Fatto un Nome! OAKTREE Rivoluzione Partita! Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Frattesi saluta l’Inter, un club sulle tracce di Sommerdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: I 6 dell'Inter da scudetto in scadenza di contratto: chi va e chi resta; L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu; L'Inter batte 2-0 il Parma ed è Campione d'Italia 2025/2026. 21esimo titolo della sua storia; Calciomercato Inter | Annuncio clamoroso in diretta Sky. #intermilan - Results on X | Live Posts & Updates x.com [Pasquale Guarro] NOTIZIE DALLA REDAZIONE: L'Inter sta già pianificando di offrire a Cristian Chivu un nuovo contratto biennale, con lo Scudetto ormai assicurato. Tutto dovrebbe essere FATTO entro DIECI giorni. ?? reddit Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it