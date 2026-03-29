calciomercato inter oaktree garantisce il budget per la rivoluzione gli aggiornamenti

La proprietà ha confermato il budget disponibile per il mercato estivo dell'Inter, garantendo fondi per le operazioni di acquisto e cessione. La strategia prevede un mix di giovani promesse e giocatori con esperienza, con un focus particolare sulla rosa di difensori, come indicato dal progetto di rafforzamento del reparto difensivo. La direzione sportiva sta definendo le trattative per i vari trasferimenti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, la proprietà definisce la strategia per il calciomercato dell’Inter: linea verde e innesti di esperienza per Chivu. L’estate 2026 segnerà un punto di svolta cruciale per il futuro dei nerazzurri. Con cinque giocatori in scadenza di contratto e una lunga lista di possibili partenti, la dirigenza guidata da Piero Ausilio è chiamata a un lavoro massiccio per mantenere l’altissima competitività dimostrata negli ultimi sette anni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le prospettive per il calciomercato dell’Inter restano estremamente positive: il fondo Oaktree non ha alcuna intenzione di ridimensionare le ambizioni del club, anzi, avrebbe già rassicurato i vertici societari sulla disponibilità di risorse importanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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