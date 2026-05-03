Negli ultimi anni, il patrimonio degli italiani detenuto all’estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro, segnando un incremento significativo. Molti risparmiatori italiani preferiscono investire nel mercato statunitense, come il Nasdaq, piuttosto che nel listino domestico Ftse Mib. Nel frattempo, l’aumento dell’Ivie ha contribuito a modificare la composizione di questi patrimoni all’estero, influenzando le scelte degli investitori italiani.

? Cosa scoprirai Perché i risparmiatori preferiscono il Nasdaq al Ftse Mib?. Come influisce l'aumento dell'Ivie sul patrimonio degli italiani all'estero?. Quali sono le cause del drenaggio di liquidità verso i mercati extra-europei?. Chi sta guidando il balzo dei 13 miliardi di euro in nuovi investimenti?.? In Breve Patrimonio finanziario estero cresciuto a 191 miliardi contro 34 miliardi immobiliari.. Investitori esteri saliti a 368.400 soggetti nel corso del 2024.. Rendite Nasdaq al 35% e S&P 500 al 26,86% contro Ftse Mib 12,4%.. Gettito totale Ivie e Ivafe pari a 254 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dei capitali: il patrimonio degli italiani all’estero vola a 225 mld

Notizie correlate

Patrimonio all’estero degli italiani, 225 miliardi di euro tra case e azioniI dati delle ultime dichiarazioni dei redditi hanno mostrato che il patrimonio che i contribuenti italiani possiedono all’estero sta aumentando.

Leggi anche: Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%)

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ungheria, la fuga all'estero dei capitali dei fedeli a Orban dopo la sconfitta elettorale; Cervelli in fuga, una sfida urgente per la coesione europea; Ungheria, fuga di capitali all’estero tra i fedeli di Orban; La crociata di Mamdani contro i ricchi: a New York la tassa pied-à-terre.

Fuga di capitali: perché il denaro sta abbandonando l'Europa e l'ItaliaIn Italia si respira un clima di profonda e diffusa insoddisfazione che ha ormai superato i confini della sola classe imprenditoriale. Se un tempo ... dailyexpress.it

Fondi dirottati all'estero, la fuga degli orbaniani dall'UngheriaNelle ore successive al voto in Ungheria, tra i meme che affollavano la rete ne girava uno che ritraeva Viktor Orban assieme al siriano Bashar Assad e all'ex leader ucraino Viktor Yanukovich, seduti s ... ansa.it

Mozzarella, la fuga degli operai: «Il mestiere sta scomparendo» - facebook.com facebook

Mali, la giunta vacilla sotto l’assedio dei jihadisti In fuga i “protettori” russi @Stef_Montefiori, @Corriere x.com