Durante le qualifiche al Nürburgring, il pilota della Mercedes ha ottenuto la quarta posizione, grazie a un giro rapido e preciso. Un altro concorrente, Juncadella, ha migliorato notevolmente la sua posizione nell’ultimo tentativo, risalendo la classifica. La sessione si è svolta con diversi passaggi di piloti tra le prime posizioni, ma nessuno è riuscito a superare il tempo stabilito dal pilota della Mercedes. La griglia di partenza è stata definita in base ai tempi più veloci registrati durante le qualifiche.

? Punti chiave Chi ha garantito la posizione di rilievo alla Mercedes di Verstappen?. Come ha fatto Juncadella a risalire la classifica nell'ultima percorrenza?. Quali strategie deve adottare il team per superare le Lamborghini?. Perché la gestione degli equipaggi sarà decisiva per la vittoria finale?.? In Breve Luca Engstler e Marco Mapelli guidano le Lamborghini in prima e seconda fila.. Christopher Haase e Thomas Neubauer occupano rispettivamente terzo e quinto posto con Audi e Ferrari.. Daniel Juncadella segna 8:12.005 per posizionare la Mercedes a 0,882 secondi dalla vetta.. La gara inizierà sabato alle ore 15:00 con Lucas Auer e Jules Gounon in squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nürburgring: Verstappen debutta in quarta posizione con la Mercedes

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NÜRBURGRING NLS 2 Highlights - Team Verstappen Racing WINS + DISQUALIFIED! Langstrecken Series 2026

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