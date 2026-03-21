Max Verstappen ha vinto al Nurburgring dopo aver superato una Mercedes, in una gara in cui il sorpasso si è rivelato impossibile. La Formula 1 si è fermata, ma il pilota ha comunque deciso di scendere in pista e conquistare il primo posto. La gara si è conclusa con il trionfo di Verstappen, nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso.

La Formula 1 è ferma? Nessun problema per Max Verstappen, che non perde l’occasione per scendere in pista e vincere. Questa volta l’olandese l’ha fatto alla guida della Mercedes AMG-GT3, trionfando nella 4 ore al Nurburgring Nordschleife insieme a Daniel Juncadella e Jules Gounon. Un successo arrivato con un’auto “rivale” rispetto alla Red Bull che è abituato a guidare in F1: in realtà si tratta della Mercedes che fa parte del suo team, il “Verstappen Racing”. E dopo un avvio complicato a ruote scoperte, Super Max si è tolto un’enorme soddisfazione vincendo in uno dei circuiti più iconici del motorsport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen, sorpasso impossibile e trionfo al Nurburgring… con la Mercedes!

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