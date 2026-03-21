Max Verstappen torna al Nürburgring e si aggiudica la vittoria nella seconda prova del campionato NLS, corredata dalla partecipazione di Jules Gounon e Daniel Juncadella sulla Mercedes AMG GT3 EVO. La gara si svolge con la vettura numero, e vede i tre piloti dominare la competizione, assicurandosi il primo posto. La corsa si conclude con Verstappen al comando, davanti agli avversari.

Max Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata da Winward Racing. Il tridente svetta nella seconda prova stagionale del Nürburgring Endurance Series (NLS) precedendo di oltre cinquanta secondi la BMW n. 99 ROWE Racing e la Porsche n. 44 Falken Motorsports. La prima ora della stagione 2026 del NLS è stata segnata da una spettacolare lotta per la leadership tra la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing di Max Verstappen e l’Audi R8 LMS GT3 EVO n. 16 Scherer Sport PHX di Christopher Haase. Il veterano tedesco è riuscito a strappare la vetta all’autore della pole position, la lotta è continuata nei sette successivi passaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con Mercedes

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