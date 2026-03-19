Monopattini elettrici | dal 16 maggio scatta l' obbligo di targa e assicurazione

Dal 16 maggio entra in vigore una nuova normativa sulla micromobilità che riguarda i monopattini elettrici. Le regole prevedono l’obbligo di una targa identificativa, collegata al codice fiscale del proprietario, e di una polizza di responsabilità civile. Chi non si conforma rischia sanzioni che arrivano fino a 400 euro. Le nuove disposizioni interessano tutti i possessori di monopattini elettrici.

Scatteranno il prossimo 16 maggio i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l'introduzione di "targhino" e assicurazione RC anche per questi mezzi. Fra poco meno di due mesi le nuove regole, introdotte con la riforma del Codice della strada e rese concrete con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo, diventeranno perciò realtà: per circolare con un monopattino elettrico sarà necessario esporre il contrassegno identificativo e dotarsi di una copertura assicurativa, con sanzioni da 100 a 400 euro per chi non dovesse adeguarsi alle nuove norme. Il decreto disciplina... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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