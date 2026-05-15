A Piacenza, il comitato che si occupa del nuovo ospedale ha chiesto ai consiglieri comunali di esprimersi con un voto chiaro sulla questione. Sono state sollevate domande riguardo ai soggetti che hanno accesso a informazioni riservate relative al progetto e sul motivo per cui alcuni documenti tecnici non sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio. La richiesta si inserisce in un clima di attesa e di chiarimenti sulla trasparenza delle procedure e sulla gestione delle informazioni legate alla realizzazione dell’opera.

? Domande chiave Chi sono i soggetti che hanno ottenuto informazioni riservate sul progetto?. Perché i documenti tecnici non risultano pubblicati nell'Albo Pretorio?. Come potranno i consiglieri votare senza conoscere i dettagli del bando?. Quali rischi comporta la demolizione dell'attuale ospedale di via Taverna?.? In Breve Presidio del comitato e M5S davanti a Palazzo Mercanti il 18 maggio.. Assenza di bandi e progetti nell'Albo Pretorio dell'Asl locale.. Richiesta di incontro pubblico all'assessore regionale Massimo Fabi.. Critiche al partenariato pubblico privato per demolire l'ospedale di via Taverna.. Il comitato Salviamospedale ha inviato un appello urgente ai consiglieri comunali di Piacenza in vista della seduta di lunedì 18 maggio, fissata presso Palazzo Mercanti per discutere del nuovo ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ospedale a Piacenza: il comitato chiede ai consiglieri un voto chiaro

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