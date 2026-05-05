Chieti il Comitato civico chiede risposte ai candidati | emergenza sanità

A Chieti, il Comitato civico ha chiesto ai candidati sindaco di fornire chiarimenti sulle problematiche del sistema sanitario locale. La richiesta riguarda le modalità di intervento e le strategie per migliorare il funzionamento dei servizi, in particolare del pronto soccorso. I candidati sono invitati a presentare le loro proposte per affrontare le criticità emerse nel settore sanitario della città.

? Cosa scoprirai Come risponderanno i candidati sindaco alle criticità del sistema sanitario?. Quali soluzioni proporranno gli aspiranti primi cittadini per il pronto soccorso?. Perché il monitoraggio triennale sul DEA mette a rischio Chieti?. Chi garantirà i fondi per la reingegnerizzazione della struttura ospedaliera?.? In Breve Incontro in piazza Giambattista Vico sabato 9 maggio tra le 17.30 e le 19.30.. Dubbi sul progetto di reingegnerizzazione presentato dal direttore generale Mauro Palmieri.. Criticità legate alla legge regionale 60 del 2023 e al monitoraggio triennale Dea.. Carenze nei servizi del distretto sanitario situato presso Chieti Scalo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, il Comitato civico chiede risposte ai candidati: emergenza sanità Notizie correlate Sanità a Chieti, il Comitato civico chiama i candidati sindaco: “Servono risposte sulle criticità”Una lettera aperta ai candidati sindaco di Chieti per accendere i riflettori sulle criticità del sistema sanitario locale e chiedere impegni concreti. Solopaca, tubature fatiscenti: il Comitato civico chiede interventi sulla rete idricaIl Comitato civico Solopaca Identità e Prospettive ha rotto gli indugi, rivolgendosi direttamente al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sanità a Chieti, il Comitato civico chiama i candidati sindaco: Servono risposte sulle criticità; Comitato civico per L'Aquila sicura; Sanità, il Comitato civico Val Vibrata fa i conti con la realtà; Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggio. Chieti. Comitato Cittadino porta all’attenzione del Comune il rischio di depotenziamento dell’ospedaleIl Comitato civico di Salute Pubblica di Chieti aveva già scritto ai ministri Lorenzin e Padoan per chiedere di salvaguardare l’ospedale Clinicizzato di Chieti dal pericolo di un declassamento ... quotidianosanita.it Chieti. Comitato cittadino scrive a Lorenzin e Padoan: No al declassamento del nostro ospedaleIl Comitato si dice d’accordo con la creazione di un Dea integrato di 2° livello per Chieti-Pescara, ma evidenzia la necessità di restituire all’ospedale Clinicizzato di Chieti alcune Unità ... quotidianosanita.it https://www.chietitoday.it/eventi/visita-iconografica-a-san-giustino-con-artemind-e-associazione-oltremuseo-14246646.htmlfbclid=IwY2xjawRlv5hleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeZR1_O7ZQJgQnIlzwkmMwvSO9RN - facebook.com facebook