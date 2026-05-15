Il Napoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su alcuni profili specifici. Tra i nomi che circolano ci sono un centrocampista bosniaco e un calciatore della Lazio, entrambi nel mirino per le loro caratteristiche tecniche. Per rafforzare la difesa, la società ha individuato un attaccante che potrebbe portare maggiore solidità al reparto. Sul fronte delle fasce, si parla di un possibile arrivo di un centrocampista proveniente dall’Union Saint.

È un giro di lancette, o magari una clessidra che deve lasciare scivolare via l’ultimo granellino di sabbia: è un tempo breve, palpabile, e poi si salirà sulla giostra, perché piaccia o anche no, il calcio ha le sue abitudini ed anche un calendario dal quale non può sottrarsi. È il mercato che sta per arrivare, riempirà le giornate dei suoi sospiri, di notizie sospese a metà: però dentro quest’estate - come in passato, come in futuro - ci sarà qualcosa di chiarissimo che si chiamerà Progetto. E potrà essere impeccabile o chi lo sa, questo poi lo deciderà il campo. Il Napoli ad agosto scorso pensava di aver fatto tante belle cose, ed in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo Napoli: fantasia con Alajbegovic e Atta. Gila per dare più solidità in difesa

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