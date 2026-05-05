Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e punta a portare in squadra Alajbegovic, oltre ad Atta, Sanchez e Marin. Sul fronte mercato, ci sono incontri tra il tecnico e il presidente per discutere delle operazioni da portare avanti. La squadra cerca di alzare il livello della qualità complessiva, con diverse trattative in corso. Gli obiettivi sono chiari e le trattative sono in fase avanzata.

I soldi vanno rispettati e trecento milioni circa meritano (forse) ancor di più: in questo pazzo, folle calcio(mercato) che prima o poi si spalancherà ufficialmente al mondo, il gusto di lanciarsi a braccia larghe apparterrà a chi deve inventarsi una vita nuova; ma chi ha dato - eccome - appena dodici mesi fa, prima di osare avrà modo di dare un’occhiata dentro di sé e capire. Il Napoli sa di essere forte, lo certifica la sua storia più recente (e ormai neanche tanto), sta tornando in Champions, ha aggiunto due scudetti tra il 2023 e il 2025, ha «fallito» in una sola stagione (quella del 2024) e poi s’è spesa, anzi ha speso: rileggendosi, ripensandoci, osservando il proprio universo sparso nel macrocosmo, sa cosa serve e anche dove.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Napoli punta al poker: vuole Alajbegovic oltre ad Atta. E poi Sanchez e Marin per la difesa

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