Incidente sul lavoro a San Marcellino operaio cade nel vuoto | morto 30enne

A San Marcellino, nel Casertano, un uomo di circa 30 anni è caduto nel vuoto durante un incidente sul lavoro. Si tratta di un lavoratore, di nazionalità non ancora identificata, deceduto a causa della caduta. L’incidente si è verificato in un sito di lavoro della zona e immediatamente sono intervenuti i soccorritori. La scena è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti.

Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano, dove un lavoratore di circa 30 anni, un extracomunitario non ancora identificato, è precipitato nel vuoto mentre era impegnato in lavori di svuotamento di oggetti da uno stabile. Il lavoratore sarebbe caduto nel cortile da un piano privo di ringhiera, posto ad un'altezza di una quindicina di metri. Il suo corpo è stato ritrovato sul selciato, senza alcun documento di riconoscimento. Mondragone, furto d'auto e fuga con incidente: preso un ladro, passante in ospedale Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

