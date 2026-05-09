Incidente sul lavoro a Monte San Giovanni Campano Operaio cade nel vuoto
Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Monte San Giovanni Campano, dove un operaio è caduto nel vuoto mentre lavorava su un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di salvataggio e le verifiche del caso. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni dell’uomo né sulle cause dell’accaduto.
Ennesimo incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è caduto nel vuoto a Monte San Giovanni Campano mentre effettuava dei lavori su un fabbricato. L'operaio sarebbe un cinquantenne residente ad Alatri. La caduta nel vuoto sarebbe stata di circa nove metri: un'altezza importante.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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