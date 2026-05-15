Nuovo dramma all' Isola Tiberina bimba muore prima di nascere I genitori | Vogliamo la verità

Un nuovo episodio drammatico si è verificato nell’area dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli, dove una coppia ha perso il bambino prima della nascita. I genitori hanno chiesto chiarezza sull’accaduto, desiderando conoscere i dettagli di quanto avvenuto. Le stanze dell’ospedale sono state avvolte da un silenzio carico di dolore, dopo che la coppia aveva atteso con ansia l’arrivo del loro primo figlio. La vicenda si aggiunge a un quadro già complesso di eventi simili nelle strutture sanitarie della zona.

Un silenzio irreale ha avvolto le stanze dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli. È il silenzio più doloroso per una coppia che, fino a poche ore prima, contava i minuti che la separavano dal primo vagito della propria figlia. Una gravidanza perfetta, nove mesi di attese e speranze, che si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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