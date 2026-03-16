Una bambina di quattro anni è deceduta sabato all’ospedale ’Infermi’ di Rimini, dove era stata rimandata a casa dai medici. I genitori chiedono chiarimenti e vogliono conoscere le cause della morte, dichiarando di voler semplicemente capire cosa sia successo alla loro figlia. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Rimini, 16 marzo 2026 – “Vogliamo capire com’è morta nostra figlia”. Non si danno pace i famigliari della bambina di 4 anni morta sabato all’ospedale ’Infermi’ di Rimini. La piccola era stata portata una prima volta in ospedale venerdì, intorno alle 21,30, a causa della febbre molto alta. Qui la bimba – figlia di una famiglia ucraina – era stata visitata dai medici dell’ambulatorio urgenze pediatriche, che avevano riscontrato i parametri vitali nella norma, così come la funzionalità cardiovascolare, addominale, polmonare e neurologica. Anche dagli esami del sangue non erano emerse né infezioni né particolari patologie. Alla bambina era stato somministrato del paracetomolo, che le aveva fatto scendere la febbre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore bimba di 4 anni, era stata rimandata a casa. I genitori: “Diteci la verità”

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