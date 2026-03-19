Una neonata è deceduta poche ore dopo il parto all’ospedale Barone Lombardo di Agrigento, dove il parto si era svolto senza problemi evidenti. I genitori hanno richiesto di conoscere la verità sulla vicenda. La nascita si è conclusa senza complicazioni apparenti, ma la bambina non è sopravvissuta. La procura ha aperto un’inchiesta e sono in corso accertamenti medici.

Una neonata è morta poche ore dopo la nascita che era avvenuta all’ospedale Barone Lombardo di Agrigento, dove il parto era avvenuto senza apparenti complicazioni. Le condizioni della piccola si sono improvvisamente aggravate e i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna, dove la bimba è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. I genitori, sconvolti, hanno presentato denuncia chiedendo di accertare eventuali responsabilità del personale sanitario. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto il sequestro delle cartelle cliniche della neonata e della madre, sia a Canicattì sia a Enna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Parto senza problemi, ma la bimba muore poco dopo la nascita a Enna. I genitori: "Vogliamo la verità"

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