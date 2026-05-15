Nuovo DL Caccia | spari consentiti anche contro lo stambecco l’oca selvatica e il piccione l' ira degli animalisti

Ieri mattina si è svolta una conferenza stampa e un flashmob presso la Sala Caduti di Nassirja del Senato, organizzati in risposta alle modifiche apportate al disegno di legge sulla caccia. Tra le novità inserite nel testo, si prevede la possibilità di sparare anche contro specie come lo stambecco, l’oca selvatica e il piccione. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse associazioni animaliste, tra cui il WWF Italia, che hanno espresso preoccupazione durante l’evento.

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