Nuovo DL Caccia | spari consentiti anche contro lo stambecco l’oca selvatica e il piccione l' ira degli animalisti
Ieri mattina si è svolta una conferenza stampa e un flashmob presso la Sala Caduti di Nassirja del Senato, organizzati in risposta alle modifiche apportate al disegno di legge sulla caccia. Tra le novità inserite nel testo, si prevede la possibilità di sparare anche contro specie come lo stambecco, l’oca selvatica e il piccione. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse associazioni animaliste, tra cui il WWF Italia, che hanno espresso preoccupazione durante l’evento.
Si sono tenuti ieri mattina, presso la Sala Caduti di Nassirja del Senato, la conferenza stampa e il flashmob a cui ha partecipato anche il WWF Italia, per denunciare quanto sta accadendo nell’iter di discussione del DDL “caccia selvaggia”. "Non solo è stata completamente ignorata la lettera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ibex hunting | Caccia allo stambecco | Steenbokjacht
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