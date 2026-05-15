Nuovo cedimento sulla Cilentana | disagi per gli automobilisti a Massicelle
Un altro cedimento ha provocato la chiusura del traffico sulla statale 18 Var Cilentana, nella zona di Massicelle. La strada presenta un avvallamento che ha portato al crollo di una parte della carreggiata, rendendo necessario interrompere temporaneamente la circolazione. La circolazione automobilistica nella zona è stata di nuovo rallentata, creando disagi agli automobilisti che percorrono quella tratta. La strada rimane chiusa fino a quando non sarà completata la riparazione.
Nuova chiusura al traffico lungo la statale 18 Var Cilentana, in località Massicelle, a causa dell’avvallamento e del conseguente cedimento della strada. Il 21 maggio, dalle 9 alle 17, dunque, entrerà in vigore il provvedimento che interesserà tutte le corsie, per garantire la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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