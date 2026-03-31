Disagi sulla Cilentana | in programma la chiusura totale tra Massicelle e Montano Antilia

Si segnala che sulla strada Cilentana è prevista una chiusura totale tra Massicelle e Montano Antilia, a causa di un intervento temporaneo sulla carreggiata. Attualmente è in corso un’attività provvisoria per sistemare il piano viabile, che comporta traffico a senso unico alternato e limiti di velocità. La chiusura avrà inizio alle otto del mattino.

I lavori saranno interrotti proprio per il periodo pasquale e riprenderanno mercoledì 8 aprile, con l'attivazione del senso unico alternato (in funzione dell’avanzamento delle attività) fino alla fine del mese di maggio Disagi sulla Cilentana: per via di un'attività provvisoria per la sistemazione del piano viabile, finalizzata a garantire la circolazione (a senso unico alternato e con limite di velocità già in vigore), tra le ore 8.30 e le ore 12.30 di dopodomani, giovedì 2 marzo, è in programma la chiusura totale della tratta di SS18VAR compresa tra il km 149,000 ed il km 149,300, in località Massicelle a Montano Antilia. Durante tale fascia oraria, saranno attive deviazioni in loco lungo percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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