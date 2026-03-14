Disagi sulla Cilentana | sondaggi Anas per il dissesto in località Massicelle a Montano Antilia

Attualmente sulla strada statale 18VAR “Cilentana” sono in corso sondaggi e analisi tecniche da parte dell'Anas nella zona di Massicelle a Montano Antilia. La strada, nel tratto al km 149,100, presenta un dissesto che ha portato all’attivazione di un senso unico per garantire la sicurezza. La situazione sta causando disagi ai mezzi in transito sulla tratta.

In corso, sulla strada statale 18VAR “Cilentana”, alcuni sondaggi ed approfondimenti tecnici dell'Anas lungo la tratta stradale interessata dal dissesto verificatosi in località Massicelle a Montano Antilia che, in corrispondenza del km 149,100, rende necessaria l’attivazione del senso unico alternato. Nel dettaglio, tali indagini preliminari sono finalizzate, in particolare, alla progettazione dell’intervento più idoneo al ripristino del corpo stradale, ed alla verifica – nel contempo – delle cause precise del cedimento. Dai primi sopralluoghi effettuati, infatti, è stato constatato che il fenomeno di dissesto che ha determinato un... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Codacons diffida l’Anas per il cantiere eterno sulla S.P. 166 in località Fonte di RoccaspideSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Lavori sulla Cilentana: i disagi per gli automobilisti dal 9 febbraioAl via, dal 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, l'intervento di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni... Aggiornamenti e notizie su Montano Antilia Argomenti discussi: Cilentana, cede la strada: estate a rischio. Per Palinuro e Marina di Camerota si viaggia a una sola corsia. Cilentana, cede la strada l’Anas avvia indagini tecnicheStampa Sulla strada statale 18VAR Cilentana, nel corso di questa settimana, Anas ha avviato l’esecuzione di alcuni sondaggi ed approfondimenti tecnici lungo la tratta stradale interessata dal disses ... salernonotizie.it Cilentana, indagini tecniche dopo il dissesto stradale a Montano Antilia: attivato il senso unico alternatoDai primi sopralluoghi effettuati è stato constatato che il fenomeno di dissesto che ha determinato un progressivo abbassamento della carreggiata si è verificato in concomitanza con l’esecuzione di la ... infocilento.it