Il Comune di Carrara ha deciso di restituire allo Stato 95.000 euro destinati a progetti di mobilità sostenibile, in particolare alle piste ciclabili. Le due amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni, quella grillina e quella attuale con a capo la sindaca Serena Arrighi, non hanno utilizzato i fondi assegnati. La cifra verrà quindi restituita senza che siano stati realizzati interventi specifici con quei soldi.

Carrara rinuncia ai fondi per la mobilità sostenibile e restituisce allo Stato 95mila euro. Né la giunta grillina né quella guidata dalla sindaca Serena Arrighi hanno saputo investirli. Di questi giorni la determina con cui il Comune ha ufficializzato il ritorno del tesoretto al ministero delle Infrastrutture, chiudendo una vicenda di sei anni fa. Il finanziamento risale all’agosto 2020, pensato per incentivare ciclostazioni e sicurezza per i ciclisti urbani. A Carrara era stata concessa un’anticipazione del 50%, erogata il 7 dicembre 2020. Ma quel progetto non è mai partito. Nessun cantiere, nessuna gara, nessun intervento: i fondi sono rimasti fermi nelle casse comunali fino alla richiesta di restituzione arrivata il 10 marzo scorso conla scadenza di 30 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune restituisce 95mila euro per le piste ciclabili

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