Nuovo appalto per i rifiuti | aumento del 2%

Dopo sette anni, è stato assegnato un nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, che comporta un aumento del 2% delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI). Il processo di assegnazione si è concluso di recente e ha coinvolto diverse aziende del settore. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione, con un incremento che riguarda esclusivamente le spese legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Il calcolo delle nuove tariffe è stato comunicato alle amministrazioni comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui