Nuovo appalto per i rifiuti | aumento del 2%
Dopo sette anni, è stato assegnato un nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, che comporta un aumento del 2% delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI). Il processo di assegnazione si è concluso di recente e ha coinvolto diverse aziende del settore. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal prossimo ciclo di fatturazione, con un incremento che riguarda esclusivamente le spese legate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Il calcolo delle nuove tariffe è stato comunicato alle amministrazioni comunali.
Dopo sette anni cambia l’appalto rifiuti e anche le tariffe della Tari. "Il calcolo è stato elaborato secondo i criteri stabiliti dall’autorità nazionale di regolazione, introducendo un incremento complessivo di circa il 4%, ma l’impatto effettivo sulle utenze sarà più contenuto, intorno al 2-3% sia per le famiglie che per le attività economiche, una percentuale ben inferiore rispetto alle prime previsioni", annuncia l’Amministrazione. "Oltre all’aumento fisiologico dovuto ai costi aggiornati del nuovo appalto, la normativa ha introdotto nuove voci legate a meccanismi di perequazione, che impongono il versamento di un contributo aggiuntivo destinato a finanziare un nuovo bonus sociale legato proprio alla Tari, destinato alle famiglie con Isee inferiore a 9mila 500 euro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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