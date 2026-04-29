San Felice a Cancello svolta nella gestione dei rifiuti | al via il nuovo appalto targato Velia Ambiente

A San Felice a Cancello è stato avviato un nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, affidato a una società chiamata Velia Ambiente. La modifica riguarda i servizi di raccolta e smaltimento, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rispettare le normative ambientali vigenti. L’amministrazione comunale ha firmato il contratto e ha annunciato l’inizio delle attività di consegna e implementazione del nuovo sistema.

Tempo di lettura: 2 minuti Una città più pulita, più efficiente e proiettata verso un futuro sostenibile. È questo l’obiettivo del nuovo capitolato d’appalto per la gestione dei rifiuti urbani presentato dall ’Amministrazione comunale di San Felice a Cancello e affidato a Velia Ambiente SRL, realtà già attiva nel settore dell’igiene urbana. Il nuovo corso parte da un dato incoraggiante: negli ultimi due anni la raccolta differenziata ha registrato un incremento del 10%, segnale evidente di una crescente sensibilità ambientale da parte dei cittadini e di una gestione più efficace del servizio. A sottolineare l’importanza di questo traguardo è l’assessore all’ambiente Pietro Esposito, che ha dichiarato: “ Siamo orgogliosi di annunciare la partenza del nuovo capitolato d’appalto per la gestione dei rifiuti del nostro Comune.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Felice a Cancello, svolta nella gestione dei rifiuti: al via il nuovo appalto targato Velia Ambiente Notizie correlate Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: “Terra dei fuochi, rimozione dei rifiuti segna una svolta attesa”“Esprimo piena soddisfazione per l’avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e nell’area di Ponte Riccio,... Castellabate, al via il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradaleAl via, da ieri, 1 aprile, a Castellabate, il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: San Felice a Cancello, crolla solaio di una casa in ristrutturazione: tre operai sotto le macerie; Crollo durante lavori abusivi: feriti 3 operai 'in nero'. Nei guai il proprietario, multe per 11mila euro | FOTO; San Felice a Cancello, un crollo ferisce operai in nero durante lavori abusivi; Crollo solaio a San Felice a Cancello: tre operai feriti, uno estratto dalle macerie. San Felice a Cancello, crollo in cantiere: lavori abusivi e operai in nero, denunciato proprietarioSan Felice a Cancello (Caserta) – Dietro il crollo che nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile aveva fatto temere il peggio, emerge ora uno scenario di ... pupia.tv San Felice a Cancello, cede solaio durante lavori: tre operai feriti, uno estratto dalle macerieSan Felice a Cancello (Caserta) - Il cedimento improvviso di un solaio trasforma un cantiere in un’area di emergenza. Tre uomini restano coinvolti nel crollo ... pupia.tv Buongiorno da Rocca San Felice con una visita inaspettata #lupirpini Ricevo e pubblico #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook