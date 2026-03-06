A San Casciano dei Bagni, un villaggio toscano noto per le sue acque termali, si svolge una cerimonia in onore dei viticoltori locali. La comunità si riunisce per celebrare il lavoro di chi coltiva le vigne e produce vino da generazioni, con un evento che coinvolge le tradizioni e la cultura del territorio. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese, attirando residenti e visitatori.

C’è un angolo di Toscana dove le acque termali affiorano da duemila anni, dove il sottosuolo ha restituito di recente uno dei più straordinari tesori archeologici d’Europa, e dove una comunità di vignaioli – giovani e storici, artigianali e familiari – sta costruendo con pazienza una propria identità enologica riconoscibile. Il 28 marzo questo borgo si racconta con la prima edizione di ‘Fonti di Vino – Tra calici e acque termali’, in programma nella suggestiva Casina delle Rose di Fonteverde Resort & Spa. L’evento nasce da un’idea del Comune di San Casciano dei Bagni, in collaborazione con le nove cantine del territorio, le associazioni e gli operatori locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Casciano dei Bagni omaggia i viticoltori

