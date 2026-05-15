L’università di Macerata ha avviato un dialogo con la Yunnan Minzu University, un’istituzione cinese. L’obiettivo è definire accordi che prevedano scambi di studenti e docenti, progetti di ricerca congiunti e percorsi formativi condivisi. L’intesa mira a rafforzare i legami tra le due università e facilitare collaborazioni in ambito accademico e culturale. La notizia arriva in un momento di crescente interesse per le relazioni tra Italia e Cina nel settore dell’istruzione superiore.

L’università di Macerata avvia un dialogo con la Yunnan Minzu university per accordi su scambi, ricerca e percorsi formativi condivisi. Una settimana di incontri, visite e ulteriori prospettive di collaborazione per rafforzare la presenza internazionale di Unimc e aprire nuovi ponti tra Italia e Cina nel segno delle humanities, delle scienze sociali, delle lingue e del dialogo interculturale. La delegazione, guidata dal rettore John McCourt e composta dai docenti Giorgio Trentin, direttore dell’istituto Confucio di Unimc, e Cristiana Turini, Alessia Morici e Lin Fengxuan, ha fatto tappa alla Yunnan Minzu university, una delle istituzioni più importanti della Cina per lo studio delle culture, delle lingue e delle comunità etniche del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi ponti tra Italia e Cina. Unimc stringe il legame con la Yunnan Minzu university

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