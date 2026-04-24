La Corea del Nord sta investendo in nuovi progetti infrastrutturali, come ponti e collegamenti ferroviari, per migliorare i rapporti con la Cina e la Russia. Recentemente sono stati avviati lavori per costruire ponti che collegano il paese con le due nazioni e sono stati attivati treni per facilitare i collegamenti con la Cina. Questi interventi si inseriscono in una strategia di rafforzamento delle relazioni con i due partner.

La Corea del Nord sta puntando su ponti e infrastrutture per rafforzare i suoi rapporti con i suoi due partner strategici: Cina e Russia. Sul fiume Tumen, tra la cittadina russa di Khasan e quella nordcoreana di Tumangang, è stato completato l’impalcato di un nuovo collegamento stradale: circa 850 metri che segnano il primo passaggio diretto per veicoli tra il territorio russo e quello nordcoreano. Un’opera relativamente modesta nelle dimensioni, ma dal peso politico notevole, destinata ad affiancare il vecchio ponte ferroviario attivo dal 1959. Ma non è finita qui. La diplomazia delle infrastrutture di Kim. Come ha spiegato il South China Morning Post, Pechino sta spingendo Mosca a sviluppare nuovi corridoi logistici lungo il confine comune per aggirare gli ostacoli imposti dalle sanzioni occidentali e ridurre i costi di trasporto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponti con la Russia, treni con la Cina: così prende forma la strana diplomazia di Kim

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