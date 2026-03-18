L’ASL di Avellino ha deciso di assumere 40 infermieri per rafforzare il personale degli ospedali e delle case di comunità presenti sul territorio. La scelta riguarda nuove assunzioni destinate a migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini e garantire una presenza più stabile e capillare nelle strutture. La procedura di selezione è in corso e mira a coprire le esigenze di personale per le prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità. L’ Asl Avellino ha concluso le procedure per l’assunzione di 40 infermieri, a tempo determinato, per la durata di 8 mesi rinnovabili, selezionati tramite avviso pubblico tra oltre 650 candidati, da destinare al potenziamento dell’ assistenza territoriale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli infermieri di comunità rappresentano una figura chiave nel nuovo modello assistenziale, che prevede una riorganizzazione della sanità territoriale più vicina alle persone e ai loro bisogni attraverso le Case e gli Ospedali di comunità. Gli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedali e case di comunità: l’ASL Avellino assume 40 infermieri

Articoli correlati

Presidente Fico incontra direttori ASL: focus su Case e Ospedali di comunitàTempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato stamani a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette...

Case e Ospedali di Comunità, salti mortali della ASL ma fuori tempo massimo del PNRRTempo di lettura: 7 minutiIl PNRR prevede le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali per garantire assistenza...

Contenuti e approfondimenti su Ospedali e case di comunità l'ASL...

Temi più discussi: Asl Roma 4, nasce la rete territoriale del futuro: hub, ospedali di comunità e case della salute potenziati; Commissione Pnrr, il punto su Ospedali e Case di comunità; Rivoluzione della sanità o scatole vuote? La mappa dei nuovi ospedali e case di comunità a Palermo e provincia; Ospedali e case di comunità in Irpinia pronti a luglio tutti tranne a Montella, ora a rischio.

Case e ospedali di comunità Asl Lecce, Pagliaro: Due cantieri su cinque in stallo a tre settimane dalla scadenza del 31 marzoMaglie, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Otranto e Nociglia: sono le tappe del mio terzo sopralluogo ai cantieri di Case e Ospedali di comunità. Lo scrive in ... corrieresalentino.it

Sanità e territorio, Guerra (Asl Cn1): Operativi entro l’anno tutti gli ospedali e le case di comunità finanziati dal PnrrDopo Ceva aperture previste anche a Saluzzo e a Cuneo, dove la nuova struttura sorgerà all’ex Mater Amabilis Angeli. Intanto procedono i lavori per le nove case di comunità chiamate a rafforzare l’ass ... targatocn.it

Il progetto reso possibile grazie a Luce di Luna e Ospedali Dipinti. L'opera di Silvio Irilli trasforma la paura in meraviglia, unendo istituzioni e cittadini nel segno dell'umanizzazione delle cure infantili - facebook.com facebook

Infermieri, ecco i gettonisti in fuga dagli ospedali pubblici: “Meglio come liberi professionisti” x.com