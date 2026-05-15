Nuovi mezzi per i vigili del fuoco del Vco
Il comando dei vigili del fuoco del Vco ha ricevuto due nuovi mezzi di soccorso, aumentando così le risorse disponibili per le operazioni di intervento sul territorio provinciale. La consegna di questi veicoli rappresenta una novità nel parco mezzi dell’ente e mira a migliorare le capacità operative in occasione di emergenze. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche dei mezzi o sul loro utilizzo immediato. La presenza di nuove attrezzature si inserisce in un aggiornamento delle dotazioni del corpo dei vigili del fuoco.
Il comando dei vigili del fuoco del Vco potenzia la propria capacità di intervento sul territorio provinciale grazie all'arrivo di due nuovi mezzi di soccorso. I veicoli, consegnati nell’ambito del programma nazionale di ammodernamento della flotta del corpo nazionale, sono stati allestiti su. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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