Nuovi mezzi per i vigili del fuoco del Vco

Il comando dei vigili del fuoco del Vco ha ricevuto due nuovi mezzi di soccorso, aumentando così le risorse disponibili per le operazioni di intervento sul territorio provinciale. La consegna di questi veicoli rappresenta una novità nel parco mezzi dell’ente e mira a migliorare le capacità operative in occasione di emergenze. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche dei mezzi o sul loro utilizzo immediato. La presenza di nuove attrezzature si inserisce in un aggiornamento delle dotazioni del corpo dei vigili del fuoco.

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