Sicurezza in aeroporto formati i nuovi piloti dei mezzi dei vigili del fuoco
Venerdì 10 aprile si è concluso il corso provinciale dedicato alla formazione dei nuovi piloti dei mezzi dei vigili del fuoco in aeroporto. La sessione ha coinvolto un gruppo di operatori che hanno completato le lezioni teoriche e pratiche necessarie per guidare i veicoli specializzati. L’addestramento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza previste per gli ambienti aeroportuali.
Venerdì scorso, 10 aprile, si è concluso il corso provinciale dedicato all'estensione per la guida dei mezzi aeroportuali. Questa formazione di alto profilo ha permesso a otto unità dei vigili del fuoco di acquisire le competenze necessarie per manovrare veicoli imponenti e tecnologicamente.🔗 Leggi su Veronasera.it
“Così l’aeroporto può fermarsi”: caserma dei Vigili del fuoco al gelo e mezzi ko, la denuncia dei sindacatiForte presa di posizione da parte di Cgil, Usb e Ugl: "Temperature interne scese fino a 10 gradi e veicoli antincendio in difficoltà.
Aeroporto di Rimini, l’allarme dei sindacati: “Caserma dei vigili del fuoco fatiscente, si rischia lo stop dei voli”Rimini, 20 gennaio 2026 – Vigili del fuoco al freddo, con temperature fino a 10 gradi nella caserma all’interno dell’aeroporto di Rimini ‘Fellini’.