Sicurezza in aeroporto formati i nuovi piloti dei mezzi dei vigili del fuoco

Venerdì 10 aprile si è concluso il corso provinciale dedicato alla formazione dei nuovi piloti dei mezzi dei vigili del fuoco in aeroporto. La sessione ha coinvolto un gruppo di operatori che hanno completato le lezioni teoriche e pratiche necessarie per guidare i veicoli specializzati. L’addestramento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza previste per gli ambienti aeroportuali.