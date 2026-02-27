Lì dove serve | i vigili del fuoco e la festa del Corpo Nazionale mezzi e personale sfilano a Perugia

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha partecipato oggi a una manifestazione cittadina, con mezzi e personale che hanno sfilato nel centro storico. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti del corpo e cittadini, che hanno assistito alla parata. L’evento si è svolto in occasione di una festa dedicata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con momenti di commemorazione e mostra di attrezzature.

Perugia, 27 febbraio 2026 – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha celebrato nella giornata di venerdì 27 febbraio la prima Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale, una ricorrenza introdotta ufficialmente nel 2025 per sottolineare l'identità e il valore civile di questa istituzione. La giornata, sviluppata attorno al tema "Lì dove serve", ha offerto l'occasione per tracciare un bilancio dell'impegno quotidiano sul territorio, coniugando il ricordo del passato con le sfide tecnologiche del soccorso moderno. L’omaggio ai caduti Le celebrazioni si sono aperte alle ore 9 nella sede centrale di Madonna Alta con un momento di raccoglimento: il comandante, l’Ing. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Lì dove serve”: i vigili del fuoco e la festa del Corpo Nazionale, mezzi e personale sfilano a Perugia Leggi anche: Perugia celebra la prima Festa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Leggi anche: "Lì dove serve", alla Reggia la festa dei Vigili del Fuoco L'attrezzo speciale dei vigili del fuoco lo ha salvato Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Cerimonia celebrativa della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Lì dove serve i Vigili del Fuoco celebrano 87 anni dalla loro istituzione; Lì dove serve. Il 27 febbraio è il giorno che ricorda la nascita del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; LI’ DOVE SERVE, UNA GIORNATA DEDICATA AI VIGILI DEL FUOCO. Lì dove serve: i vigili del fuoco e la festa del Corpo Nazionale, mezzi e personale sfilano a PerugiaLa cerimonia che ha visto diversi momenti significativi, tra cui l’omaggio ai caduti e l’incontro con la gente fra piazza IV Novembre e corso Vannucci ... lanazione.it Anche in Puglia si celebrano per la prima volta i vigili del fuoco: «Lì dove serve»Oggi per la prima volta si celebra l'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nato il 27 febbraio 1939 ... lagazzettadelmezzogiorno.it Oggi, 27 febbraio 2026, celebriamo gli 87 anni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Stamattina ero presente a Dalmine, presso il Centro Formazione “Giuseppe Del Brocco”, per la cerimonia ufficiale organizzata dal Comando Provinciale di Bergamo - facebook.com facebook A 87 anni dalla fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, celebriamo il coraggio, la dedizione e la professionalità di chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per proteggere persone, comunità e territori. Un esempio che merita il nostro ringrazia x.com