Nuove scoperte sul Salone Mons Ferro | un patrimonio da rileggere alla Galleria Dedalo
Sabato 16 maggio alle 10,30 nella Galleria Dedalo di Reggio Calabria si terrà un evento dedicato alle recenti scoperte riguardanti il Salone Mons. Ferro. L’iniziativa prevede una presentazione delle nuove informazioni emerse su questa parte del patrimonio artistico locale, offrendo l’opportunità di approfondire i dettagli e le caratteristiche di questa scoperta. La giornata sarà un’occasione per esplorare le novità e conoscere meglio un elemento importante del patrimonio culturale della zona.
Sabato 16 maggio alle ore 10,30 la Galleria Dedalo di Reggio Calabria ospiterà l’evento “Nuove scoperte sul Salone Mons. Ferro, un patrimonio da rileggere”, appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio. L’iniziativa sarà occasione per presentare il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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