Nuove scoperte sul Salone Mons Ferro | un patrimonio da rileggere alla Galleria Dedalo

Sabato 16 maggio alle 10,30 nella Galleria Dedalo di Reggio Calabria si terrà un evento dedicato alle recenti scoperte riguardanti il Salone Mons. Ferro. L’iniziativa prevede una presentazione delle nuove informazioni emerse su questa parte del patrimonio artistico locale, offrendo l’opportunità di approfondire i dettagli e le caratteristiche di questa scoperta. La giornata sarà un’occasione per esplorare le novità e conoscere meglio un elemento importante del patrimonio culturale della zona.

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