Da Iside a Roma | Archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperte VIII Tappa nel Sannio

Da anteprima24.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archeofestival 2026 prosegue con la sua ottava tappa nel Sannio, nella città di Benevento, nota per la sua storia e il suo patrimonio culturale. L’evento si concentra su temi legati ai popoli, alle lingue e alle culture della Campania, includendo esposizioni su templi sacri, spazi ludici e culti antichi, come quelli egizi. La manifestazione offre un approfondimento sulle scoperte recenti e sui collegamenti tra le diverse civiltà che hanno attraversato questa regione.

Tempo di lettura: 5 minuti Prosegue con grande entusiasmo l’Archeofestival 2026: Popoli, lingue,culture della Campania a confronto – Spazi Ludici, Templi sacri- che giunge alla sua ottava tappa nella suggestiva cornice di Benevento, crocevia di storia, cultura e spiritualità. L’iniziativa di Terramare 3000 ODV è patrocinata dai Gruppi Archeologici d’Italia e si conferma un appuntamento di rilievo per appassionati e curiosi, offrendo un viaggio immersivo tra spazi ludici e templi sacri, dove il passato dialoga con il presente. Cuore pulsante della mattinata sarà l’itinerario “Da Iside a Roma”, un percorso dalle ore 9:30 alle ore 11:00 che intreccia storia, archeologia e fascinazione per i culti egizi nell’Italia romana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

da iside a roma archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperte viii tappa nel sannio
© Anteprima24.it - “Da Iside a Roma: Archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperte”, VIII Tappa nel Sannio

Notizie correlate

Da Iside a Roma: Archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperteProsegue con grande entusiasmo l’Archeofestival 2026: Popoli, lingue, culture della Campania a confronto – Spazi Ludici, Templi sacri – che giunge...

Osio Sotto: viaggio nel tempo tra memorie rurali e nuove scoperte? Cosa sapere Il Museo Ruralia di Osio Sotto presenta il ciclo di incontri dal 29 aprile al 4 giugno.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ‘Iside’, tra Roma e Parigi si incrociano i destini dei personaggi di Bellucci, Trinca, Maggiora Vergano e Insolia; Iside, al via le riprese a Roma e Parigi: cast e trama del film; Iside, Maria Sole Tognazzi gira tra Parigi e Roma con Bellucci, Trinca, Maggiora Vergano e Insolia; Maria Sole Tognazzi gira Iside.

da iside a romaCinema, tra Parigi e Roma si gira Iside di Maria Sole TognazziRoma, 28 apr. (askanews) – Sono iniziate giovedì 23 aprile a Parigi e proseguono ora a Roma le riprese di Iside, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi (In Utero, Petra, Viaggio Sola, Dieci Mi ... askanews.it

da iside a romaSi gira Iside di Maria Sole Tognazzi con Bellucci, Trinca, Vergano e InsoliaSono iniziate il 23 aprile a Parigi e proseguono ora a Roma le riprese di Iside, il nuovo film diretto da Maria Sole Tognazzi (In Utero, Petra, Viaggio Sola) che vede come protagoniste Monica Bellucci ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.