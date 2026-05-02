L’Archeofestival 2026 prosegue con la sua ottava tappa nel Sannio, nella città di Benevento, nota per la sua storia e il suo patrimonio culturale. L’evento si concentra su temi legati ai popoli, alle lingue e alle culture della Campania, includendo esposizioni su templi sacri, spazi ludici e culti antichi, come quelli egizi. La manifestazione offre un approfondimento sulle scoperte recenti e sui collegamenti tra le diverse civiltà che hanno attraversato questa regione.

Tempo di lettura: 5 minuti Prosegue con grande entusiasmo l’Archeofestival 2026: Popoli, lingue,culture della Campania a confronto – Spazi Ludici, Templi sacri- che giunge alla sua ottava tappa nella suggestiva cornice di Benevento, crocevia di storia, cultura e spiritualità. L’iniziativa di Terramare 3000 ODV è patrocinata dai Gruppi Archeologici d’Italia e si conferma un appuntamento di rilievo per appassionati e curiosi, offrendo un viaggio immersivo tra spazi ludici e templi sacri, dove il passato dialoga con il presente. Cuore pulsante della mattinata sarà l’itinerario “Da Iside a Roma”, un percorso dalle ore 9:30 alle ore 11:00 che intreccia storia, archeologia e fascinazione per i culti egizi nell’Italia romana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Da Iside a Roma: Archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperte”, VIII Tappa nel Sannio

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