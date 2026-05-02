L'Archeofestival 2026 si sposta a Benevento per la sua ottava tappa, con iniziative che includono un percorso dedicato a Iside e un approfondimento sul patrimonio culturale. L'evento è organizzato in collaborazione con Archeoclub e si concentra su scoperte e studi riguardanti i culti egizi e le tradizioni antiche. Durante la manifestazione si svolgono incontri, visite guidate e presentazioni dedicate alla storia e alle evidenze archeologiche di quei periodi.

Prosegue con grande entusiasmo l’Archeofestival 2026: Popoli, lingue, culture della Campania a confronto – Spazi Ludici, Templi sacri – che giunge alla sua ottava tappa nella suggestiva cornice di Benevento, crocevia di storia, cultura e spiritualità. L’iniziativa di Terramare 3000 ODV è patrocinata dai Gruppi Archeologici d’Italia e si conferma un appuntamento di rilievo per appassionati e curiosi, offrendo un viaggio immersivo tra spazi ludici e templi sacri, dove il passato dialoga con il presente. Cuore pulsante della mattinata sarà l’itinerario “Da Iside a Roma”, un percorso dalle ore 9:30 alle ore 11:00 che intreccia storia, archeologia e fascinazione per i culti egizi nell’Italia romana.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Da Iside a Roma: Archeofestival 2026 tra culti egizi e nuove scoperte

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