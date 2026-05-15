Nuove partite IVA in calo | crescono le società crollano i non residenti
Negli ultimi mesi, il numero di nuove partite IVA in Italia mostra un calo generale, con una diminuzione significativa tra i lavoratori indipendenti. Contestualmente, si registra un aumento delle società di capitali, mentre le società di persone continuano a diminuire. Le regioni del Nord Italia guidano il volume di nuove aperture di società di capitali, mentre le regioni meridionali mostrano numeri più contenuti. I dati evidenziano anche una riduzione delle imprese non residenti registrate nel nostro Paese.
? Punti chiave Perché le società di capitali crescono mentre le società di persone crollano?. Quali regioni italiane stanno guidando il boom delle nuove aperture?. Cosa sta causando il drastico calo del 72% degli investitori non residenti?. Perché il settore del commercio sta perdendo così tante nuove attività?.? In Breve Crescita società di capitali del 3,1% a fronte del calo società di persone del 9,6%. Aumento aperture in Valle d'Aosta del 17,4% e calo in Lombardia del 10,9%. Settore istruzione e formazione in crescita del 15% con commercio in calo del 22,4%. Regime forfetario scelto dal 56,3% dei nuovi contribuenti nel primo trimestre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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