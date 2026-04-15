Nel corso del 2025, le famiglie calabresi hanno registrato una diminuzione nella spesa per i beni durevoli, con un volume d’affari totale di circa 1,76 miliardi di euro. Mentre si osserva un calo nelle vendite di auto nuove, si è verificato un aumento negli acquisti di elettrodomestici e di beni usati. La contrazione complessiva rappresenta un ribasso dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

Le famiglie calabresi hanno ridotto la spesa per i beni durevoli nel corso del 2025, con un volume d’affari che si è fermato a 1 miliardo e 756 milioni di euro, segnando una contrazione dell’1,5% rispetto all’esercizio precedente. Nonostante questo lieve arretramento, il dato regionale mostra una tenuta superiore rispetto alla media nazionale, che ha registrato una flessione più marcata del 2,1%, posizionandosi in linea con il trend del Mezzogiorno (-1,6%). Resilienza tra mobilità pragmatica e stabilità domestica. Il mercato calabrese ha dimostrato una capacità di assorbimento insolita di fronte al crollo del settore delle auto nuove, che ha una perdita di valore pari all’11,8%, scendendo a 326 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: crollano le auto nuove, ma crescono elettrodomestici e usato

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