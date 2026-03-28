Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.134 nuove partite Iva, con una diminuzione di 120 unità rispetto all’anno precedente, pari a un calo dell’1,5 per cento. A livello nazionale, invece, il numero di nuove partite Iva è aumentato dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 il comparto è sceso di un punto e mezzo per cento. Tra le persone fisiche, una su quattro è straniera Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.134 nuove partite Iva, 120 in meno rispetto all’anno precedente (-1,5 per cento); la variazione complessiva nazionale è, invece, leggermente positiva (+0,4 per cento). A livello territoriale solo le province di Gorizia (+4,7 per cento) e Trieste (+1,8 per cento) hanno evidenziato degli incrementi. Pordenone presenta un dato quasi invariato rispetto all’anno precedente (-14 unità), mentre la diminuzione osservata si è concentrata nella provincia di Udine (-4,9 per cento, pari a -179 aperture). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - In Friuli Venezia Giulia calano le nuove partite Iva

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