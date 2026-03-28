In Friuli Venezia Giulia calano le nuove partite Iva
Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.134 nuove partite Iva, con una diminuzione di 120 unità rispetto all’anno precedente, pari a un calo dell’1,5 per cento. A livello nazionale, invece, il numero di nuove partite Iva è aumentato dello 0,4 per cento rispetto all’anno precedente.
Nel 2025 il comparto è sceso di un punto e mezzo per cento. Tra le persone fisiche, una su quattro è straniera Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.134 nuove partite Iva, 120 in meno rispetto all’anno precedente (-1,5 per cento); la variazione complessiva nazionale è, invece, leggermente positiva (+0,4 per cento). A livello territoriale solo le province di Gorizia (+4,7 per cento) e Trieste (+1,8 per cento) hanno evidenziato degli incrementi. Pordenone presenta un dato quasi invariato rispetto all’anno precedente (-14 unità), mentre la diminuzione osservata si è concentrata nella provincia di Udine (-4,9 per cento, pari a -179 aperture). 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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