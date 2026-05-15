Nuova legge elettorale con solo lo 0,1% in più il campo progressista otterrebbe oggi 70 deputati in più | la simulazione
Una simulazione sulla nuova legge elettorale indica che con un incremento dello 0,1% dei voti rispetto al centrodestra, il campo progressista potrebbe ottenere circa settanta deputati in più alla Camera. I dati mostrano come anche piccole variazioni nelle percentuali di consenso possano influire significativamente sul risultato elettorale. La differenza tra le coalizioni si riduce a pochi decimali, sottolineando la sensibilità del sistema elettorale alle oscillazioni di voto. La stima si basa su modelli che analizzano gli attuali sondaggi e le tendenze di voto.
Con solo lo 0,1% in più rispetto al centrodestra, il campo progressista otterrebbe 70 deputati in più a Montecitorio. È quanto viene fuori da simulazione di Youtrend per il Corriere della sera, sulla base della Supermedia dei sondaggi YoutrendAgi, applicando lo Stabilicum, la legge elettorale che Giorgia Meloni spinge per l’approvazione entro l’estate. I sondaggi, al momento, danno le due coalizioni appaiate con il campo progressista (con Italia Viva ) in leggerissimo vantaggio sul centrodestra (senza il partito di Roberto Vannacci ): 45,1% contro il 45. Una prospettiva che renderebbe determinanti le eventuali alleanze con Futuro nazionale e il partito di Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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