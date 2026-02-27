Una simulazione condotta da YouTrend mostra come la nuova legge elettorale favorisca la destra, con un aumento dal 46% di preferenze al 57% dei seggi assegnati. La modifica normativa, proposta dalle forze di maggioranza, potrebbe influenzare significativamente la distribuzione dei seggi nel prossimo Parlamento. L’analisi evidenzia un cambiamento rispetto agli esiti del precedente sistema elettorale, il Rosatellum.

Dal 46% di preferenze al 57% dei seggi. Ecco l’effetto che la nuova legge elettorale, proposta dalle forze di maggioranza, potrebbe avere sulla composizione del nuovo Parlamento. Ad avvantaggiarsi, con le attuali stime dei partiti, sarebbe proprio la destra che otterrebbe un distacco tale da poter governare senza particolari problemi. A differenza dell’attuale sistema elettorale: con il Rosatellum, infatti, ci sarebbe un sostanziale pareggio tra le due coalizioni e nessuna maggioranza assoluta alla Camera e al Senato con il campo progressista unito che sarebbe leggermente avanti a Montecitorio. È il quadro che viene fuori dalla simulazione di YouTrend per SkyTg24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova legge elettorale ribalta gli esiti del Rosatellum: il premio avvantaggia (oggi) la destra. La simulazione YouTrend

Leggi anche: La nuova legge elettorale a misura di maggioranza: proporzionale e premio per far vincere la destra

Leggi anche: Colpo di mano notturno, la destra trova l’accordo sulla legge elettorale: proporzionale con premio e ballottaggio. E c’è chi evoca già il ritorno del Porcellum

Temi più discussi: Legge elettorale, come funziona adesso e come potrebbe cambiare; Nuova legge elettorale, scatta un mega premio con lo 0,1% in più; Blitz notturno della destra sulla legge elettorale: ecco come cambia il voto; Stabilicum, raggiunta intesa sulla legge elettorale: premio di maggioranza e niente preferenze.

Con la nuova legge elettorale il centrodestra avrebbe il 57% dei seggi in ParlamentoCon il Rosatellum oggi non ci sarebbe una maggioranza chiara. Esito radicalmente diverso con lo Stabilicum con cui si potrebbe votare alle politiche del 2027. La simulazione di YouTrend per SkyTg24, ... today.it

Dalla scheda al Parlamento: la nuova legge elettorale spiegata bene. Addio uninominali, premio al 40% per la coalizione vincenteIl timer corre . E nel centrodestra qualcuno ha già il dito sul tasto invio. La nuova legge elettorale è pronta a prendere forma, con Fratelli ... notizie.tiscali.it

"TRA IL PORCELLUM & IL ROSATELLUM...C'E' DI MEZZO IL PREMIUM...(DI MAGGIORANZA)"! (Gira una...due, tre...volte!!). Alle 20 nuova puntata extralarge di #blob... - facebook.com facebook

Simulazione @you_trend su Rosatellum e proposta di nuova legge elettorale. Con l'attuale sistema pareggio a Camera e Senato. Con proposta cdx, grazie al premio maggioranza chiara anche se non enorme (228/400 alla Camera, 113/205 al Senato). Tutti i x.com