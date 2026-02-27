Sondaggi politici perché la nuova legge elettorale favorisce le destre | cosa dice la simulazione

Una simulazione realizzata da YouTrend per SkyTg24 mostra come la nuova legge elettorale possa favorire le forze di destra. Il centrodestra ha deciso di accelerare sul disegno di legge, anche in vista del referendum, secondo quanto riportato dai dati. La modifica delle norme elettorali sembra influenzare le previsioni di risultato, secondo le analisi condotte.

I sondaggi e le simulazioni confermano che la legge elettorale proposta dalla maggioranza favorirebbe le destre. Se qualcuno si stesse chiedendo perché il centrodestra ha deciso di accelerare sulla legge elettorale, tanto più con il timore di una sconfitta al referendum, la risposta arriva da una simulazione di YouTrend per SkyTg24. Stando agli ultimi sondaggi, infatti, il nuovo testo proposto dalla maggioranza darebbe un grande vantaggio alle destre rispetto alla legge attuale. La simulazione di YouTrend prende in considerazione uno scenario con il centrodestra che si contrappone al campo largo e con Futuro Nazionale e Azione che corrono da soli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

