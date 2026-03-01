Scattano i controlli del Nas ristorante chiuso a Milano | sequestrati circa 200 kg di carne e pesce

Nei giorni scorsi, i Nas hanno chiuso un ristorante a Milano sequestrando circa 200 kg di carne e pesce. Durante le operazioni sono stati multati due disco-bar e arrestate tre persone. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli mirati per verificare sicurezza e salubrità dei locali pubblici e dei locali notturni. Le operazioni sono state coordinate per garantire il rispetto delle norme vigenti.