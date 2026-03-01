Scattano i controlli del Nas ristorante chiuso a Milano | sequestrati circa 200 kg di carne e pesce
Nei giorni scorsi, i Nas hanno chiuso un ristorante a Milano sequestrando circa 200 kg di carne e pesce. Durante le operazioni sono stati multati due disco-bar e arrestate tre persone. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli mirati per verificare sicurezza e salubrità dei locali pubblici e dei locali notturni. Le operazioni sono state coordinate per garantire il rispetto delle norme vigenti.
Un ristorante chiuso, due disco-bar multati e tre persone arrestate. È il bilancio di alcuni controlli portati a termine nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine, nell'ambito dei servizi coordinati in materia di sicurezza e salubrità dei locali pubblici e dei controlli ai locali notturni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Blitz dei NAS nelle macellerie, laboratorio chiuso per sporcizia e 150 kg di carne sequestratiSporcizia diffusa, frigoriferi arrugginiti e carne di cui era impossibile stabilire la provenienza.
Controlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg di alimenti sequestrati e sanzioni per circa 11mila euroControlli NAS nel Pontino per le feste: due attività sospese, oltre 850 kg sequestrati, multe per circa 11mila euro e una denuncia per frode.
