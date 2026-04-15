Chimera Nuoto travolge Poggibonsi | trionfo degli Esordienti

La società di nuoto della regione ha ottenuto un risultato importante nella prima prova estiva tenutasi a Poggibonsi, con gli atleti più giovani che si sono distinti nelle gare. La competizione ha visto protagonisti i nuotatori dell’area aretina, che hanno conquistato numerosi piazzamenti e vittorie. La manifestazione ha attirato diverse squadre, con gli Esordienti che hanno dominato le discipline in vasca.

La Chimera Nuoto ha segnato un tracciato significativo nelle vasche di Poggibonsi, dove la prima prova estiva ha i giovani nuotatori della società aretina protagonisti assoluti. Con una prestazione che coinvolge diverse categorie d’età e specialità, il gruppo degli Esordienti ha messo a segno sei vittorie, otto secondi posti e dieci terzi posti, consolidando il valore del lavoro svolto dal Palazzetto del Nuoto in vista dei prossimi appuntamenti regionali. Il dominio degli Esordienti tra specialità miste e velocità. Le vasche di Poggibonsi hanno ospitato una sfida decisiva per la qualificazione ai campionati regionali, concentrando l’attenzione su atleti nati tra il 2013 e il 2017 provenienti dalle province di Siena e Arezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chimera Nuoto travolge Poggibonsi: trionfo degli Esordienti Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estivaArezzo, 14 aprile 2026 – Sei primi posti, otto secondi posti e dieci terzi posti per gli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva di... Chimera Nuoto: gli Esordienti B da applausi al Campionato Toscano a SquadreArezzo, 18 marzo 2026 – Gli Esordienti B della Chimera Nuoto da applausi al Campionato Toscano a Squadre.