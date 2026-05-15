Nucleare Sogin apre la centrale ai cittadini L' Ad Artizzu | Può ripartire

La centrale nucleare del Garigliano sarà aperta ai visitatori durante un evento speciale nel fine settimana, con un’apertura straordinaria al pubblico. L’amministratore delegato di Sogin ha dichiarato che l’impianto possiede tutte le caratteristiche per poter riprendere le attività. La visita è stata annunciata in vista dell’open gate, un’iniziativa volta a permettere ai cittadini di conoscere meglio la struttura e le sue condizioni attuali. La centrale si trova in provincia di Caserta.

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